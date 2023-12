Chiuso ieri mattina il ponte di ferro sul Flumendose, che collega Muravera e Villaputzu. Lo ha deciso la Provincia del Sud Sardegna in quanto sarebbe a rischio crollo.

Per raggiungere Villaputzu, dunque sarà necessario passare da Quirra per un percorso – per chi arriva da Muravera – di 18 chilometri anziché tre.

Ma non è tutto. Il ponte resterà chiuso per 540 giorni, un anno e mezzo, per portare a termine i lavori di ristrutturazione.

Il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, è intervenuto annunciando battaglia “per una decisione che ritengo vergognosa”.

Il prossimo lunedì 11 dicembre è stato convocato un Consiglio comunale straordinario e urgente proprio sul ponte.

