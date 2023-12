Moreno Porcu è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Balla al fianco di Carlotta Mantovan: eliminati nella puntata del 2 dicembre, puntano al ripescaggio. Un anno fa portò bene: Luisella Costamagna poi andò a vincere.

Nato a Cagliari il 15 novembre 1988, Moreno Porcu è un ballerino, coreografo e istruttore. Sui social è uno dei ballerini più seguiti: quasi tutti i giorni, i suoi fan possono scoprire momenti quotidiani di danza. Al suo fianco diverse pagine che lo sostengono, come la fanpage ufficiale su Instagram.

A Cagliaripad racconta la sua storia e il rapporto instaurato col programma e i suoi partner di ballo.

Come sei arrivato alla danza? Cosa ha fatto scattare la molla per cominciare?

Sono arrivato alla danza per caso. Una sera , sono andato a casa di mia zia Sandra e , per non lasciarmi solo a casa sua, mi portó con lei a scuola di ballo. Durante la lezione la maestra, Simona La Boccetta, mi chiese di unirmi al gruppo e così iniziai! Sempre la maestra notò i miei movimenti e mi propose di frequentare anche gratuitamente il suo corso di ballo di gruppo. Io accettai per le sensazioni positive che provai in quell’ambiente così accogliente.

Dopo tanti anni, qual è la sensazione più bella che ti porti dietro nel ballare?

A distanza di tanti anni dal mio inizio , le sensazioni di quando ballo sono sempre molteplici, si alternano, mi accompagnano. La danza è la forma di comunicazione più diretta che ho con me stesso. Tantissime volte mi racconto meglio con essa che con mille parole che cerco di mettere insieme nel migliore dei modi. Mentre ballo, la mia pancia vibra d’emozioni. Ciò che si vede è uno scorcio di un mondo con tutta la sua bellezza ed i suoi tormenti.

Quanto è stato difficile (o facile) per te, dalla Sardegna, inseguire e coronare il tuo sogno?

Per me , quelli che vengono chiamati “sacrifici” , non sono stati vissuti come tali… erano solo una circostanza. Avevo una grande attenzione a dare e fare il massimo nel progetto in cui credevo , non vedendo ciò che potesse mancare ad un comune ragazzo della mia età.

Ci racconti come sei arrivato a Ballando e cosa hai pensato quando hai ricevuto la proposta?

Sono arrivato a Ballando dopo una chiamata da parte della produzione in cui mi si chiedeva se potessi recarmi a Roma per un’audizione. Da li è iniziata la mia avventura con Milly Carlucci e tutta la famiglia di Ballando. Ho provato tantissimo entusiasmo nel sapere di essere parte del programma , ma anche preoccupazione perché sarebbe stata la mia prima esperienza televisiva.

Che differenza trovi nel lavorare al programma tra quest’anno e lo scorso anno?

L’anno scorso ho iniziato il mio primo “Ballando” facendo coppia un un altro ragazzo. Mi sentivo la responsabilità di proporre qualcosa che non cadesse nei cliché perché l’Italia , sotto alcuni aspetti , ha bisogno di aprirsi a più possibilità. Quest’anno si tratta di accompagnare Carlotta in un percorso importante con una grande delicatezza. Entrambi hanno portato la loro storia.. ed entrambi sono stati forti nel voler parlare pubblicamente del loro vissuto che li ha segnati nel profondo. Non è una cosa semplice da fare ed io li stimo per questo.

Quali sono i pregi e le virtù di Di Giorgio e della Mantovan?

Alex è un competitore nel suo profondo! Carlotta vive un grande pudore per la sua vita privata! Entrambi molto determinati nel portare avanti le loro idee ed il loro modo d’essere…anche grazie a questo sono riusciti a seguirmi in questo intenso viaggio.

Sei stato sorpreso dall’eliminazione? Cosa ti aspetti dal ripescaggio?

Come in tutte le gare ad eliminazione, anche in questa , più si va avanti e meno sono i posti a disposizione all’interno del programma. Ovviamente faremo di tutto per rientrare in competizione . Stiamo già lavorando sul ballo di ripescaggio. Daremo il meglio fino all’ultimo secondo sulla pista! Sicuramente quest’anno Ballando con Le Stelle è donna! Che vinca la migliore!!!

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it