Il Cagliari torna all’Unipol Domus per sfidare una delle squadre più insidiose del campionato: il Sassuolo. Così Claudio Ranieri ha presentato la sfida.

Assenza e sostituto. “Makoumbou con me ha giocato sempre, ci mancherà un riferimento. Sulemana era partito bene ma poi si è innervosito quando sbagliava gli appoggi più semplici, ora lo sto vedendo bene”.

L’avversario. “Il Sassuolo è una squadra difficilissima. In relazione alle partite giocate ha fatto più punti fuori casa che in casa. Ci servirà l’aiuto del nostro pubblico, perché ci sarà da soffrire. Sono rapidi e hanno fraseggio, inoltre è la squadra che tira di più da lontano di tutta la Serie A. Non sarà una gara di svolta, ma è una partita importante. Dobbiamo mettere mattoncino su mattoncino”.

Attacco. “Lapadula dopo quattro mesi di stop non può essere al meglio, ma sicuramente ha bisogno di giocare. L’ho visto volenteroso e rapido, per gli attaccanti quei primi quattro passi sono fondamentali. La coppia con Petagna o con Pavoletti è nei miei pensieri, ma c’è bisogno che stiano tutti bene”.

Mercato. “Sono contento degli uomini che abbiamo. Capisco che ci sono uomi che abbiamo preso e che ancora non stanno rendendo per quello che è il loro effettivo valore, ma è normale. Io mi fido di tutti i ragazzi. Penso ad Hatzidiakos e Wieteska. Alla Sampdoria però c’era Skriniar che i primi sei mesi non aveva giocato, o Andrsen che per un anno non aveva giocato. Sono due ottimi difensori”.

