Pino Argiolas lascia la presidenza dell’associazione dei trapiantati, Prometeo Aitf Odv. Lo ha annunciato in un lungo post pubblicato sui social, spiegando di esser stato costretto alla scelta per importanti motivi di salute.

“Il Covid contratto in Australia durante i campionati mondiali per trapiantati (W.T.G.) e il successivo ictus temporaneo che ho avuto durante il ricovero al “G. Brotzu” hanno lasciato esiti importanti, con una fibrillazione atriale da curare e con problemi alla gamba sinistra che sto recuperando grazie alla fisioterapia e alle camminate quotidiane al Parco di Terramaini”.

Essendo mono-rene dal 2019 e avendo la creatinina alta, i medici hanno consigliato ad Argiolas di fare un trapianto di rene per evitare la dialisi. “Dunque, per risparmiarmi questa schiavitù, se sarà possibile e fatte le opportune visite, affronterò anche il trapianto di rene con il coraggio di sempre, sperando di poter essere più tranquillo per il futuro”.

Era alla guida dell’associazione dal 2008. Oggi ringrazia chi gli permetterà di vivere meglio grazie al trapianto. “Con questo ultimo messaggio da Presidente di una Odv, ma soprattutto come trapiantato, voglio ringraziare la mia donatrice che non conosco, la sua famiglia e tutto il personale sanitario che opera nella donazione e nei trapianti. Perché se ho vissuto questi quasi 16 anni dopo il trapianto, lo devo a loro”.

