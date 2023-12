Dinamo Sassari non pervenuta a Brescia: i padroni di casa si impongono per 110-65 in una gara che dura appena un quarto. A pesare sulla prestazione il crollo clamoroso dei biancoblù nel secondo periodo.

È possibile ora che la società decida di prendere dei provvedimenti. Questo è il secondo pesante stop dopo quello di Champions League contro l’Aek Atene. In bilico coach Piero Bucchi, ma vicini al taglio diversi effettivi della rosa.

I sassaresi sono crollati fino al -50: a parte il pivot Gombauld, il resto della squadra decisamente senza fiducia e senza mentalità per recuperare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it