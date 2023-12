Domenica agli antipodi per le due sassaresi. Dopo il passo falso contro la cenerentola Fermana, torna a vincere la Torres e lo fa con un 3-2 all’Arezzo in una gara complicata al Vanni Sanna. Avanti 2-0 con Fischnaller e Ruocco, sono poi Gaddini e Gucci a rimettere le cose a posto per i toscani, rimasti anche in dieci per tutto il secondo tempo causa espulsione. A risolvere la contesa ci pensa però Mastinu all’81’. Torres seconda in classifica a 40 punti, con il Cesena davanti di due lunghezze.

Nel basket invece è luce di nuovo spenta in casa Dinamo. La Germani Brescia passeggia 110-65, con la squadra di coach Bucchi capace solo di un piccolo sussulto nell’ultimo quarto, in una gara da subito senza storia. Dopo le due vittorie contro Scafati e Olimpia Milano, per la Dinamo arriva una batosta su cui riflettere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it