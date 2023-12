I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato per rapina impropria un 30enne residente a Oristano. L’uomo, senza fissa dimora e noto per precedenti vicende giudiziarie, ha cercato di rubare 16 confezioni di crema per viso L’Oreal per un valore totale di 200 euro ai Magazzini Maury’s in Viale Marconi.

Il 30enne ha poi ingaggiato una colluttazione con il personale della sicurezza e all’arrivo dei militari è stato inoltre trovato in possesso di 2 carte di credito, 3 tessere bancomat, 2 portafogli in pelle marrone, 7 mazzi di chiavi, 2 telecomandi per cancello automatico. Del possesso di tutto questo materiale l’uomo non ha fornito alcuna giustificazione. Con sé anche un coltello multiuso con 8cm di lama, configurando così i reati di ricettazione e porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere.

