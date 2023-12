Forse un cortocircuito la causa dell’incendio divampato in un’abitazione di via Tuveri a Sorso. Così ha perso la vita Mario Mulas, pensionato 77enne, che ieri sera si trovava in casa quando è improvvisamente divampato il rogo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri sono al lavoro per analizzare il caso.

