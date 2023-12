Aveva messo in vendita una camera da letto ma è finito nelle grinfie di due truffatori. Disavventura per un 80enne di Sant’Antioco. L’anziano era stato contattato da un presunto acquirente e convinto a raggiungere un bancomat delle Poste per accreditargli la somma pattuita.

Dopo aver dettato delle operazioni, i malintenzionati sono riusciti a farsi accreditare 2mila euro su tre carte ricaricabili. Tracciato il denaro, i Carabinieri hanno però sorpreso i truffatori che sono stati identificati in un 49enne di Sesto San Giovanni e una 58enne di Lissone.

