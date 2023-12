Torna a galla un testo inedito di Michela Murgia, scritto una quindicina di anni fa, e pubblicato integralmente dal quotidiano La Repubblica.

La scrittrice e attivista sarda immagina di spiegare alla sua bambina l’età felice del matriarcato.

“Mia figlia diventerà ricordo prima di essere progetto – scrive Murgia -, e accoglierà il presente come fosse un seme ricevuto. Le canterò una ninna nanna per stare sveglia, una ninna nanna per non chiudere gli occhi, perché abbiamo già dormito tanto e troppo, mentre altri – continua la scrittrice – plasmavano i nostri sogni in incubi di realtà”.

