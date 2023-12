Circa un migliaio di persone si è messo in cammino nella giornata odierna per chiedere risposte dopo la chiusura del ponte di Villaputzu. Il corteo ha raggiunto il ponte di ferro per un consiglio comunale aperto.

“Chiediamo una strada alternativa alla Provincia del Sud Sardegna” ha dichiarato il sindaco Sandro Porcu. Le rimostranze della popolazione sono dovute al fatto che sono costretti ad allungare di 20 km la possibilità di raggiungere la vicina Muravera o di arrivare fino a Cagliari.

“Così ci sono gravi ripercussioni dal punto di vista economico, lavorative e per l’assistenza sanitaria. Certo che la strada andava chiusa se il ponte di ferro è a rischio crollo. Ma si poteva trovare una soluzione più adeguata” spiega il sindaco Porcu all’Ansa.

Nei prossimi giorni ci potrebbe essere una schiarita. È previsto infatti un incontro tra Regione, Provincia, Anas e i comuni del Sarrabus.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it