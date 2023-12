Conclusa l’esperienza con il programma “Splendida Cornice” e presasi una pausa da “Un Giorno da Pecora”, Geppi Cucciari è tornata in Sardegna per godersi qualche giorno di relax.

In un video pubblicato sui social, la presentatrice si vede nel mare di Tavolara intenta a farsi il bagno. Incurante del possibile freddo. La didascalia recita: “Il sole del mattino in Sardegna in autunno e il bagno a seguire“.

Un bel modo per mettersi alle spalle la diffida inviata dal ministro Gennaro Sangiuliano per l’eccesso di satira nei suoi confronti.

