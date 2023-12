Il Cagliari non molla mai e non ha perso la magia della Serie B. Claudio Ranieri è raggiante per i tre punti colti con il Sassuolo. Sia per il salto in classifica, ma soprattutto per la nuova rimonta della sua squadra. Ecco le sue parole a Dazn e in conferenza stampa.

Sul primo tempo non ottimale. “Abbiamo iniziato male nei primi 15 minuti, per fortuna abbiamo messo le cose a posto e ci siamo ripresi”.

Sugli attaccanti. “Stiamo pian piano recuperando Lapadula. Abbiamo attaccanti che non hanno iniziato con noi la preparazione, quindi bisogna aspettarli. Pavoletti è un giocatore di una intelligenza tattica spaventosa. Sono molto contento che abbia segnato”.

Sulla vittoria dei suoi ragazzi. “Questa vittoria vale 101 punti. È stato troppo importante aver conquistato i tre punti, prenderli in questa maniera ancora più bello. Bravi noi a crederci, diamo sempre tutto”.

