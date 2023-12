L’Italia è la patria della pizza, che resta un’icona della cucina del Belpaese. Ma quali città offrono la pizza con il miglior rapporto qualità-prezzo?

Lo svela l’analisi di Casinoitaliani su dati Just Eat.

Cagliari è al primo posto, vantando la pizza con il miglior rapporto qualità-prezzo della lista. Una singola pizza costa in media solo 3,68 euro nel capoluogo sardo, ovvero quasi la metà del prezzo di alcune delle città più costose della lista.

Inoltre, le pizzerie di Cagliari hanno una valutazione media di 4,46 su 5, quindi chiaramente il prezzo più basso non significa una qualità inferiore.

Al secondo posto c’è Reggio Emilia. Qui la pizza costa in media 4,40 euro, leggermente più cara, ma ha anche una valutazione media più alta di 4,56.

Al terzo posto troviamo Salerno, con una spesa media di 4,60 euro e un voto di 4,52, seguita da Trieste, Taranto e Foggia.

Al contrario, Firenze è la patria della pizza più costosa di tutte, con prezzi in media di 6,70 euro. La città è molto popolare tra i turisti, classificandosi come una delle città più visitate in Italia, il che può contribuire ai suoi prezzi più alti.

Al secondo posto c’è Acilia, nel borgo di Ostia Antica, con un prezzo medio di 6,60 euro per una singola pizza. Seguono Prato (6,52 euro), Mestre (6,50 euro) e Genova (6,20 euro).

