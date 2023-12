Dal Lazio alla Sardegna per lavorare con Poste Italiane. La 30enne Serena Spalvieri ha intrapreso un viaggio che l’ha portata da Isola del Liri, nella provincia di Frosinone, fino all’ufficio postale di Serramanna, nel Medio Campidano. Laureata in Economia e Management presso l’Università di Roma Tor Vergata, attualmente è inserita come consulente finanziario tra le 61 nuove risorse selezionate da Poste per rafforzare gli uffici della Sardegna Meridionale nel biennio 2022/2023.

“Sono arrivata in Sardegna per ragioni affettive” racconta. “Ho svolto un’esperienza in un’altra azienda e, al termine di quest’ultima, ho deciso di restare qui. A dicembre dello scorso anno sono stata assunta prima come operatrice di sportello e, da circa quattro mesi, nel ruolo di consulente finanziario”.

Un approdo non facile nell’Isola, ma una scelta che sta ripagando. “L’arrivo in Sardegna ha rappresentato quasi un salto nel vuoto perché, a parte il mio ragazzo, i suoi cari e pochi altri, non conoscevo nessuno: mi sono trovata immersa in una realtà diversa, lontana dalla mia famiglia e dalle amicizie di una vita. Grazie alla disponibilità dei colleghi, in breve tempo, sono riuscita a farmi conoscere e a essere me stessa”.

