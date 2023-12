A Villamassargia, giardini e orti sono trasformati in spazi didattici. Per i bimbi del nido e della Scuola dell’Infanzia saranno possibili lezioni all’aperto. L’iniziativa fa parte di un progetto educativo per la salvaguardia ambientale.

“Nelle nuove aule, abbiamo alberi da frutto al posto degli armadi e aiuole come banchi. Allarghiamo gli edifici scolastici senza costruire nuove pareti, insegnando il rispetto dell’ambiente, della stagionalità e il valore dei prodotti della terra” spiega la sindaca Debora Porrà.

I nuovi spazi didattici strutturati come aule all’aperto si trovano nel Nido d’Infanzia Comunale Rosa L. Parks e la scuola dell’Infanzia di Largo Castello. Il progetto è sviluppato nell’ambito di un percorso formativo innovativo studiato per i bimbi tra lo zero e i 3 anni e quelli dai 3 ai 6 anni.

Per il futuro la prospettiva è quella di estendere la buona pratica anche agli altri ordini di scuole.

