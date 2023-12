Christian Solinas non si dimette da Presidente della Regione Sardegna, parola di Antonio Moro. L’assessore e presidente del Psd’Az ha voluto smentire le indiscrezioni girate negli scorsi giorni.

Moro bolla come “bufala” la presunta intenzione di Solinas. E rilancia, mirando gli avversari politici. “Il governatore non si dimetterà prima della scadenza naturale del mandato. È solo una notizia fasulla fatta circolare ad arte dai 5 stelle. Che vorrebbe mettere fretta ai Progressisti, per costringerli a rientrare il più presto possibile in quello che loro chiamano il Campo Largo“.

