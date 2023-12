Il Bar Florio riottiene i suoi tavolini all’esterno, per il momento. La decisione è stata presa dal Consiglio di Stato che, in via provvisoria, sospende il provvedimento del Comune che aveva fatto decadere la concessione del suolo pubblico in piazza San Domenico a Villanova.

Il Consiglio di Stato ha quindi ribaltato la sentenza del Tar Sardegna che aveva dato ragione al Comune di Cagliari. La querelle era iniziata con una sanzione della polizia locale per la musica troppo alta, la seconda dello stesso tipo che ha fatto dunque decadere la concessione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it