Il nome non mente. Martina Zola è medaglia di bronzo nel Jiu-Jitsu ai campionati Ibjjf No Gi Worlds di Las Vegas. Risultato eccellente per l’atleta figlia d’arte che ottiene un piazzamento tra le migliori al mondo nella disciplina.

“Uscire con una medaglia a questo livello è sempre un grande risultato e ne vado fiera, ma so che posso fare anche meglio” scrive Martina in un post sui social dove spicca il like di papà Gianfranco.

“Ho avuto la conferma che sono sulla strada giusta per raggiungere il mio massimo livello” scrive ancora Martina, alla sua prima partecipazione alla kermesse mondiale.

