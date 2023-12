Code lunghissime sulla 131 nella zona dell’Oristanese. Un pullman dell’Arst e tre veicoli sono coinvolti in un incidente che ha paralizzato questa mattina un lungo tratto della principale arteria sarda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme a delle ambulanze. Un solo ferito in codice giallo, mentre non si registrano feriti tra i passeggeri del bus. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilevamenti.

