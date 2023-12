“Da tempo stiamo lavorando con Trenitalia per dare ognuno il proprio contributo, senza ripetere l’errore di sostituirsi e confondere i ruoli politici e tecnici, sebbene dirigenziali”. Così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati rispondendo alle interlocuzioni con l’ad di Trenitalia, Luigi Corradi, e il chiarimento avuto dalla direttrice business regionale e sviluppo intermodale, Giaconia.

“L’irritazione dei pendolari è giustificata – continua Deidda – mentre chi riveste ruoli istituzionali di governo ha l’onere di trovare le soluzioni sia a breve che a lungo termine, per evitare che le situazioni verificatisi a più riprese in questi mesi non accadano più”.

“Sono ben consapevole delle scelte errate compiute in passato in tema ferroviario – dice Deidda – come l’abbandono della Keller, la sospensione del trasporto ferroviario delle merci e l’acquisto inutile e dannoso dei pendolini che non possono oscillare, da parte della Regione Sardegna, e delle risorse economiche sprecate solo per passerelle elettorali. Dobbiamo continuare a lavorare in sinergia, con pazienza e come sta accadendo per altri progetti riguardanti la Sardegna. Sono sicuro – conclude il deputato di Fratelli d’Italia – che con maggior dialogo, attenzione e comunicazione certi disagi potranno essere limitati enormemente, oltre ovviamente attenzione massima e risorse per i progetti in essere e futuri”.

