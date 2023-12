Ancora nessuna conferma da parte della Regione sull’erogazione delle borse di studio per gli universitari.

Nella giornata di ieri, infatti, il presidente dell’Ersu di Cagliari, Cosimo Ghiani, ha frenato sulla questione del versamento della prima rata.

Per questo, i Progressisti hanno presentato oggi mercoledì 13 dicembre un’interrogazione, con primo firmatario Francesco Agus, per chiedere all’assessore dell’Istruzione, Andrea Biancareddu, maggiore chiarezza rispetto ai tempi di erogazione delle borse di studio a tutti gli studenti idonei.

“Non è accettabile – afferma il capogruppo dei Progressisti – che ci sia ancora grande incertezza sui tempi di erogazione delle prime rate delle borse di studio. Abbiamo sollecitato anche nelle settimane precedenti un intervento per evitare quanto accaduto lo scorso anno quando tanti studenti idonei hanno atteso il mese di marzo per avere una risposta”.

“È necessario – prosegue Agus – che la Regione dia il prima possibile una risposta sui tempi di erogazione delle borse, soprattutto in un periodo come questo e considerato l’aumento del costo della vita. Le famiglie sono in difficoltà e spesso studentesse e studenti sono costretti ad abbandonare gli studi”.

“Siamo a dicembre e ancora non è chiaro se anche gli studenti idonei, ma non ancora beneficiari, riceveranno entro la fine dell’anno la prima rata della borsa. Tutte le studentesse e gli studenti devono essere messi nelle condizioni di esercitare il diritto allo studio”, conclude l’esponente progressista.

