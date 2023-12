Il Governo Meloni ha confermato la volontà di assumersi l’impegno finanziario sullo sviluppo della struttura di Sos Enattos a Lula in caso di assegnazione dell’Einstein Telescope. Si tratta di circa 950 milioni di euro complessivi per i nove anni previsti per la costruzione (dal 2026 al 2035).

La decisione è certificata dalla lettera inviata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano al presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli. Le spese serviranno alla realizzazione dell’infrastruttura e all’acquisto di beni, materiali e tecnologie.

L’impegno economico tiene conto dell’elevato impatto occupazionale e di indotto nel territorio. Per ottenere l’assegnazione europea, il Governo ha deciso di programmare un piano di ‘diplomazia scientifica’ che coinvolgerà il Premio Nobel Giorgio Parisi.

