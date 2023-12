Prosegue la conoscenza tra Federico Castello, avvocato divorzista di Cagliari, e la dama Barbara a Uomini e Donne. I due, anche per gli scambi molto ironici, stanno diventando una delle attrazioni del programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5.

Secondo il loro racconto, sono usciti assieme per qualche ora in un centro commerciale. La richiesta di dettagli da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari ha dato il là ad un botta e risposta molto ironico. E anche alla dichiarata attrazione che la donna ha nei confronti di Castello.

“Federico penso sia una delle persone più intelligenti e ironiche che abbia mai conosciuto in vita mia. Mi piace come parla, ciò che dice. Siamo usciti assieme, ho scoperto che abbiamo gli stessi gusti. Ero emozionata, mi piace la sua presenza. E’ un uomo affascinante. Promosso a pieni voti”.

Ma la dama ha anche confermato di non apprezzare la sua barba. Il pretendente cagliaritano non demorde: “Non me la taglio”. E si è detto convinto della scelta di corteggiarla: “Ci siamo scambiati le nostre emozioni. Baci? No, non ancora. Ma eravamo appiccicati. E’ andata bene così. Siamo distanti, ma con un aereo ci metto un’ora a raggiungerla”.

