È stata trovata morta ieri sera nella sua abitazione a Milano con una evidente lesione alla testa.

Fiorenza Rancilio, 73 anni, ereditiera della nota famiglia italo-svizzera di immobiliaristi è stata trovata senza vita, avvolta in una coperta e con alcuni asciugamani a coprirla, anche sul volto. Il corpo era disteso nel salotto di casa e in una stanza vicina, seduto a terra in stato catatonico c’era il figlio, che sotto effetto di psicofarmaci farfugliava ma non riusciva a parlare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Duomo con la Sezione rilievi.

Il figlio 35enne, Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, è ora indagato per omicidio volontario.

Dall’indagine, coordinata dalla pm Ilaria Perinu, che è andata sul posto per i rilievi, risulta che la porta dell’abitazione al nono piano di uno stabile di via Crocifisso fosse chiusa dall’interno.

La vittima era la sorella di Augusto Rancilio, architetto sequestrato dall’Anonima sarda nel 1978, all’età di 26 anni e mai più trovato. E proprio in suo nome, Fiorenza era diventata presidente della fondazione ‘Augusto Rancilio’ di Villa Arconati a Bollate.

