Nella giornata di ieri, a Guasila, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione, due marocchini rispettivamente di 29 e 20 anni, entrambi residenti nel centro della Trexenta.

Le attività di indagine sono state svolte mediante testimonianze e analisi delle immagini registrate da impianti di videosorveglianza.

Nei confronti dei due sono emersi chiari indizi di responsabilità in quanto materiali esecutori, in concorso, del furto avvenuto il 12 dicembre scorso a Isili, ai danni di un’azienda per il commercio di legnami nella zona industriale di località “Perd’e Cuaddu”.

Vi si sarebbero introdotti attraverso l’effrazione di una porta laterale e avrebbero sottratto ben 154 sacchi di pellet, per un valore di circa 1000 euro.

Presso il fratello 36enne del maggiore dei due sono stati rinvenuti 26 dei sacchi sottratti, mentre presso una sorella 34enne ne sono stati rinvenuti ulteriori 55. Mancano all’appello quindi i restanti 73 che verosimilmente sono stati consumati o venduti.

La refurtiva è stata immediatamente riconosciuta dal legittimo proprietario a cui verrà restituita con nulla osta dell’autorità giudiziaria.

