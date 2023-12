Il Cagliari sfida i campioni d’Italia in carica del Napoli. Nella conferenza stampa di presentazione della sfida, mister Claudio Ranieri ha chiesto alla squadra maggiore concentrazione per ripartire dopo il successo con il Sassuolo che ha però evidenziato anche alcuni difetti da correggere.

Guardia alta. “Se ricordiamo i primi 15 minuti della partita con Sassuolo resettiamo immediatamente. Non vorrei quelle partenze a rilento, ma capitano. Dobbiamo essere più concentrati nei primi minuti, è una nostra lacuna”.

I campioni. “Sappiamo che ogni partita è diversa, andiamo nel campo dei campioni d’Italia. Sono contento per Mazzarri che è tornato in una delle città dove ha fatto bene, meritava questa chance. Mazzarri li ha riportati nel modulo che conoscevano, hanno combinazioni a mille all’ora, dei campioni e dei giocatori che subentrano che possono decidere la partita”.

Dubbi e certezze. “Lapadula? Oggi l’ho fatto allenare a parte, domani valuteremo col dottore. Lui dice che sta sempre bene, me lo diceva anche con la frattura al piede. Makoumbou è un giocatore di classe superiore e si sta allenando per giocare dai primi minuti. Augello ha avuto un buon inserimento e può migliorare. L’ho preso perché credo in lui, ma credo che il suo meglio lo possa ancora dare”.

