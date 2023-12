Pecore in difficoltà e Vigili del fuoco in azione per salvarle. Intervento singolare questa mattina da parte degli uomini del Comando di Nuoro, che alle 10 circa in località Tutturreris nel Supramonte di Oliena sono intervenuti con le imbragature per calarsi in un dirupo.

Due pecore sono infatti rimaste bloccate a diversi metri di profondità rispetto al burrone, così i Vigili del fuoco hanno fatto ricorso alle tecniche Saf per il raggiungimento ed il recupero degli animali. Al termine delle operazioni le due pecore sono state riconsegnate al proprietario sane e salve.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it