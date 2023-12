Ufficializzate dal presidente Christian Solinas le possibili date delle elezioni regionali. Il governatore ha comunicato oggi formalmente alla conferenza dei capigruppo in Consiglio che il 25 febbraio o il 3 marzo 2024 sono le ipotesi selezionate, con la prima data al momento più gettonata.

La presenza di Solinas alla capigruppo è stata anche occasione per parlare del deposito di scorie nucleari, tema caldissimo in queste ore. Il Consiglio regionale si riunirà per ribadire il no bipartisan giovedì 21 dicembre. All’Assemblea parteciperanno anche l’Anci, il Cal e i rappresentanti dei vari territori dell’isola.

