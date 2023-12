Diventerà illecito penale e non solo amministrativo l’abbandono dei rifiuti a Quartu Sant’Elena. Così sancisce il nuovo regolamento di igiene urbana approvato dalla Giunta comunale guidata da Graziano Milia. Da tempo l’amministrazione è attiva nella lotta agli incivili che continuano a inquinare il territorio, specialmente nella periferia della città.

Stralciata dalla delibera invece la parte riguardante l’incremento della Tari per chi detiene animali in casa. “L’articolo in questione era una prima bozza non modificata per un mero errore materiale di cui mi scuso personalmente” ha chiarito il primo cittadino Milia. “Verrà quindi tolta dal documento tutta la parte che interessa gli animali, per i quali si rende invece necessario un ragionamento a parte”.

