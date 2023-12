Il Natale arriva in anticipo in piazza XX Settembre a Guspini: tantissimi cittadini sono rimasti affascinati dalla presenza di una slitta di Babbo Natale con le renne completamente illuminata.

Una gioia per i bambini, che hanno deciso di raggiungere la piazza per vedere la struttura illuminata e giocarci attorno. Tante anche le famiglie giunte dai paesi limitrofi del Medio Campidano, per farsi una foto dall’aria natalizia.

“Abbiamo voluto dare un bel segnale per le feste. Siamo decisamente soddisfatti del risultato perché la cittadinanza sta rispondendo positivamente”. Così il vicesindaco Marcello Serru ha commentato l’iniziativa e la partecipazione della popolazione guspinese.

“Il gioco di luci ha reso il centro storico quasi magico. Ieri sera la piazza era affollata non solo da famiglie con bambini ma anche da tanti adulti che, con uno scenario del genere, non potevano esimersi dal fare una foto in slitta!” ha aggiunto l’assessora Stefania Atzei.

