Marco Carta è tra i tanti cantanti che non sono stati scelti per il cast del Festival di Sanremo 2024. La delusione anche per lui è stata tanta.

Dopo aver vinto Sanremo nel 2009, Carta ha ricevuto diversi rifiuti dai direttori artistici della kermesse. In più di una occasione aveva esternato la voglia di tornare a calcare il palco dell’Ariston, ma senza fortuna.

In un post sui social, sembra riferirsi proprio alla delusione di non potersi esibire a Sanremo. “Così tante volte ho pensato di non farcela che ormai ho perso il conto. Ogni volta mi sono dovuto ricredere. Appena apprendo qualcosa che non mi piace o mi fa male sto zitto. Mi chiudo e mi cullo, da solo, come se niente e nessuno mi potesse capire”.

Intanto però continua il suo tour in tutta l’Italia per promuovere il suo ultimo disco.

