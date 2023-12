Sul processo a Ciro Grillo e sulle domande della legale degli imputati, Antonella Cuccureddu, è intervenuta su Facebook anche Laura Boldrini. “Scandaloso e sconvolgente difendere così gli imputati per stupro” ha sbottato l’ex presidente della Camera.

In un lungo post, ha messo in fila quelle che secondo lei sono state domande inopportune. “‘Come le hanno tolto gli slip?’. ‘Perché non ha dato un morso?’. A leggere la cronaca dell’udienza della ragazza che ha denunciato uno stupro di gruppo, vengono i brividi. I brividi e tanta rabbia“.

Per la Boldrini, questo modo di fare un controesame sarebbe una nuova violenza ai danni della vittima. “Questa è vittimizzazione secondaria, un’altra forma di violenza che colpisce le donne che denunciano. E non ha nulla a che fare con il diritto di difesa di chi è accusato. Questa è misoginia e deve restare fuori dai tribunali”.

