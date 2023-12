L’obesità è una patologia sempre più diffusa in Sardegna. Gli ultimi dati disponibili evidenziano come la popolazione con eccesso di peso, ovvero la somma di sovrappeso e obesità, sia il 51,8% per gli uomini e il 31,2% per le donne.

I dati sono in linea con la media nazionale, che vale sia per adulti che per i bambini. Vista la costante crescita, risulta necessaria la creazione di una rete per la gestione della patologia in Sardegna.

“In Italia, nel corso degli ultimi dieci anni si stima che circa un minore su quattro di 3-17 anni sia in eccesso di peso. A partire dal 2020 si sono cominciati a registrare segnali di crescita, con l’eccesso di peso che nell’ultimo biennio 2020-2021 si è attestato al 27%” ha spiegato la professoressa Fernanda Velluzzi del Centro obesità del San Giovanni di Dio di Cagliari.

