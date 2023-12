Episodio di violenza in piazza Giovanni a Cagliari. Due giovani sono stati aggrediti nella notte tra mercoledì e giovedì mentre rientravano a casa da un turno di lavoro. Avvicinati con la scusa di una sigaretta, i malcapitati sono stati prima minacciati con un coltello, poi pestati e derubati. Per loro è stato necessario il ricovero in ospedale.

A denunciare la vicenda è stato il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia. “Siamo profondamente preoccupati per quanto sta accadendo in città” afferma Frongia. “Dopo le spaccate dei giorni scorsi ai danni di alcuni locali del centro, due dipendenti di un nostro associato sono stati picchiati brutalmente mentre tornavano a casa dopo il lavoro, condanniamo fermamente questi gesti e siamo vicini ai ragazzi vittime della violenza e al nostro collega”.

