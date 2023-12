Non saranno i parenti delle 140 persone morte nel rogo ad essere risarcite, ma saranno loro a dover risarcire lo Stato delle spese legali. Questa l’incredibile beffa a 32 anni dalla più grande tragedia della navigazione italiana, dove a perdere la vita furono anche 30 sardi tra adulti e bambini nella nave che da Livorno era diretta a Olbia.

La Corte d’appello di Firenze ha infatti respinto la richiesta di indennizzo avanzata dai familiari delle vittime nei confronti dei ministeri della Difesa e dei Trasporti. “Ci amareggia molto anche la condanna alle spese legali a favore dei due ministeri” scrivono in una nota il presidente dell’associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince, Luchino Chessa, e Nicola Rosetti presidente di Associazione 140.

“È necessario completare il lavoro delle commissioni di inchiesta delle ultime due legislature quanto prima. Per quanto ci riguarda, nonostante questi evidenti cortocircuiti giudiziari, continueremo il nostro impegno civico affinché situazioni paradossali come questa non si verifichino più, per nessuno” concludono.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it