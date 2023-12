Aveva ingerito 20 ovuli di cocaina per occultarli ai controlli, ma non è bastato per ingannare i cani antidroga. Un nigeriano di 25 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza al porto di Olbia dopo essere sceso dal traghetto arrivato da Livorno.

Inizialmente non era emerso nulla dalla prima perquisizione operata dalle Fiamme Gialle, ma il fiuto di Betty, Joy, Holiver e Tassa, due malinois e due pastori tedeschi, non ha fallito. Accompagnato all’ospedale, il nigeriano è risultato così in possesso di 250 grammi di cocaina di altissima qualità, per un valore sul mercato di oltre 60mila euro. L’uomo è stato tradotto nel carcere sassarese di Bancali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it