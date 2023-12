Nel pomeriggio di ieri, a Cagliari, è stato arrestato per furto aggravato un 19enne del luogo, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane si era impossessato di un motorino Aprilia “Scarabeo” parcheggiato in via Mameli. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso il recupero del veicolo e la restituzione alla legittima proprietaria che aveva denunciato il furto.

Il 19enne è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari e in giornata verrà tradotto presso il Tribunale di Cagliari dove verrà giudicato con rito per direttissima, così come disposto dal pm di turno.