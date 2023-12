In vista delle elezioni regionali in Sardegna, dove PD e Movimento 5 Stelle hanno unito le forze per candidare l’ex viceministra al Mise ed ex vicepresidente del M5S, Alessandra Todde, “una componente del Pd ha scelto di allontanarsi al momento. Spero ci possa ripensare. Non so a che gli giovi”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è intervenuto nel programma “Il rosso e il nero” su Rai Radio1.

Il riferimento è chiaramente all’ex presidente della Regione Sardegna, Renato Soru, che ha deciso di non appoggiare Todde e candidarsi a sua volta con un altro progetto politico.

“Può comunque capitare in una forza come il PD, che ha diverse componenti, che qualcuno voglia rimarcare una differenza”, ha aggiunto Conte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it