Per assistere al concerto di Marco Mengoni a Capodanno a Cagliari non basterà la prenotazione online. Ma servirà presentarsi qualche ora prima l’apertura dei cancelli per essere sicuri di rientrare tra i 20 mila fortunati.

“Alle notizie dei giorni scorsi sul Capodanno a Cagliari mancava solo l’ultima ciliegina, comunicata oggi dall’amministrazione comunale: al concerto di Marco Mengoni, l’artista scelto dall’amministrazione cagliaritana per la festa, entrerà solo chi arriva prima”.

Così le consigliere comunali Francesca Mulas Fiori, Giulia Andreozzi e Camilla Soru si espongono contro la decisione della Giunta Truzzu.

“Sebbene chiunque si possa prenotare, solo i primi ventimila che si presenteranno alla Fiera alle 18 del 31 dicembre potranno accedere; raggiunta la quota massima si chiuderanno i cancelli. E gli altri? fuori, in strada, forse per loro ci saranno maxi schermi, non si sa. Faranno in tempo a organizzare una serata alternativa, o forse no”.

Le consigliere denunciano una spesa di oltre 800 mila euro per una festa a numero chiuso senza alcun indotto economico per le attività cittadine e comodità per chi avrebbe l’intenzione di parteciparvi.

“Il Capodanno cagliaritano, organizzato in ritardo e in maniera confusa, non è più solo un pasticcio: sta diventando un incubo”.

