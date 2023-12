Spaventoso incidente questo pomeriggio a Sassari: un autobus di linea dell’Arst mentre percorreva il cavalcavia in pieno centro ha sbandato, è finito sul marciapiede e ha sfondato una cancellata di protezione di un asilo.

Il bus si è fermato rimanendo in parte in bilico nel vuoto. Le cause dell’incidente sono ora in fase d’accertamento. L’autista è rimasto leggermente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118.

Incolumi, per fortuna, i passeggeri. “Una tragedia sfiorata, ho avuto una paura pazzesca” ha commentato una donna.

