Giovedì 14 dicembre è ricominciato su Sky il programma Masterchef. Tra i grandi protagonisti dell’edizione dell’anno scorso c’è stato Antonio “Bubu” Gargiulo, talento sardo-campano della cucina.

In un post sui social, Bubu ha ricordato la sua esperienza. “È già passato un anno dal mio live cooking a Masterchef. Mentirei se non vi dicessi che quel giorno mi ha letteralmente cambiato la vita. Grazie a Masterchef ho trovato finalmente la mia strada. E ho capito di essere in grado di percorrerla. Dopo un anno ho avuto la possibilità di lavorare in un ristorante per la prima volta e non vedo l’ora di ricominciare! Buon Masterchef e che vinca il migliore!”.

Bubu era arrivato in finale e aveva tentato di convincere gli chef Locatelli, Canavacciuolo e Barbieri. Alla fine però vinse il più istrionico Edoardo.

