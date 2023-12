C’è grande attesa a Cagliari per la messa in scena, al Teatro Lirico, de La Bohème che vedrà protagonista Francesco Demuro.

Il noto tenore di Porto Torres salirà sul palco dal 21 dicembre per vestire i panni di Rodolfo, il poeta sognatore del capolavoro di Puccini.

È l’ultimo titolo della stagione di Lirica e Balletto. In tanti, da tutta la Sardegna, hanno prenotato un posto in sala: i biglietti sono letteralmente volati per poter applaudire Demuro.

“Non potrei essere più felice di tornare nella mia amata Sardegna, abbracciare la mia gente. Sarà una esperienza emozionante ed indimenticabile. Rodolfo l’ho interpretato tante volte, è un personaggio meraviglioso, è una gioia poter ancora una volta dargli voce”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it