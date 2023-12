Gravissimo episodio ieri sera attorno alle 21 in pieno centro ad Alghero. Un uomo è stato accoltellato per strada, probabilmente in seguito a un diverbio.

Si tratta di un cuoco di 55 anni, algherese, ferito al collo e all’addome.

Dopo l’aggressione è riuscito a scappare dall’aggressore per diversi metri, poi è stato soccorso da alcuni passanti che hanno subito contattato il 118.

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale civile. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it