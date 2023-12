Il sogno della Torres passa dalla sfida di domani contro il Cesena. La squadra sassarese partirà in Emilia per affrontare la capolista e vincendo salirebbero al primo posto del girone B di Serie C.

Oggi la squadra ha svolto la rifinitura al Vanni Sanna e a caricare la squadra si sono presentati oltre 300 tifosi. Un’iniezione di fiducia per i ragazzi di Greco che comunque vada domani restano protagonisti di una grandissima stagione.

