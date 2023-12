Saltano gli appuntamenti della Pet all’ospedale Businco e i pazienti oncologici insorgono. A denunciare il disservizio è Maria Grazia Caligaris dell’associazione Socialismo Diritti Riforme Odv.

La prima volta lo scorso 9 novembre quando “per la mancanza del farmaco radioattivo sono saltati tutti gli appuntamenti previsti” dice Caligaris. Poi la nuova data fissata al 18 dicembre successivo, ma “anche questo secondo rendez-vous non ha avuto luogo” perché “il Tomografo è guasto e stavolta non è stata neppure indicata una nuova data generando un vero e proprio senso di frustrazione”.

Non sarebbe comunque il primo caso, con notevoli disagi soprattutto per chi è costretto a viaggiare da lontano per curarsi. “Esprimere l’auspicio che la Pet venga aggiustata non basta, occorre prevenire incidenti di questo genere garantendo costantemente a tutte le persone la sicurezza di diagnosi e cure salvavita anche per rispettare chi lavora negli ospedali e nei presidi diagnostici con senso di abnegazione e sensibilità” conclude Caligaris.

