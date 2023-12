Ballando con le Stelle regala sorprese per i danzatori sardi, Simone Casula e Moreno Porcu. Nello spareggio, i giudici decidono di premiare i passi in avanti di Rosanna Lambertucci e la promuovono alla finale. Niente da fare per Carlotta Mantovan.

I due danzatori sardi hanno dovuto giocarsi il ripescaggio anche con Ricky Tognazzi e Tove Vilfor.

Molto buona la prova di Casula e Lambertucci, che riescono a pescare alcuni 10 mai visti prima. Il jive convince e li pone in posizione di vantaggio. Bene anche Porcu e Mantovan, ma la rigidità nel charleston dell’ex moglie di Frizzi sembra un limite per i giudici. E non la premiano.

Alla fine sia i voti dei giudici che quello del pubblico consentono a Casula e alla Lambertucci di giocarsi un posto in finale contro Giovanni Terzi.

E qui un’altra sorpresa: nonostante la sconfitta, i due vengono salvati da una wild card e approdano alla prossima puntata.

