Chiaramonti omaggia Gigi Riva con una grandissimo murale. L’opera è stata realizzata dall’artista Bruno Mura. All’inaugurazione erano presenti anche i figli della leggenda rossoblù, Nicola e Mauro.

“Questo murale non è solo un omaggio a un grande atleta, ma simboleggia anche l’armonia tra sport, arte e comunità. È un’opera che racconta di passione, storia e identità locale, impreziosendo le scalinate della scuola in via Fosse Ardeatine” ha commentato l’amministrazione comunale di Chiaramonti.

Un caloroso ringraziamento è stato dedicato al Cagliari Fan Club Chiaramonti e al suo Presidente per l’impegno profuso nella commissione dell’opera.

