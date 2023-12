Monsignor Becciu è stato condannato a 5 anni e mezzo di reclusione in primo grado nel processo sulla gestione dei fondi Vaticani.

Una condanna che non fermerà l’azione del suo legale, Fabio Viglione, che ha già annunciato il ricorso. “Ribadisco l’innocenza del cardinale Angelo Becciu. Rispettiamo la sentenza, ma non è finita. Ricorreremo presto in appello”.

Il legale ha anche affermato di essere sicuro di una macchinazione ai danni del cardinale, per gettargli addosso discredito.

Nella stessa udienza, intanto, è stata condannata da tre anni e nove mesi anche l’ex manager sarda Cecilia Marogna. Il tribunale ha anche disposto la confisca di 166 milioni di euro e il risarcimento alle parti civili in 200 milioni.

