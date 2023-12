Il 19 e il 20 dicembre il sistema di allarme pubblico It-Alert comincerà una nuova campagna di test. Sarà coinvolta anche la Sardegna.

La Protezione Civile ha previsto due nuovi test riguardanti il collasso di una grande diga e un incidente industriale rilevante. Per testarli quindi sono state scelte delle aree in cui questi messaggi, nel peggiore dei casi, potrebbero essere inviati per davvero.

La Sardegna risulta luogo di prova assieme alla Lombardia e all’Emilia-Romagna. L’attenzione è rivolta all’eventuale collasso della diga di Nuraghe Arrubiu. I comuni interessati saranno: Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu e Muravera.

I telefonini squilleranno a partire dalle 12:00 del 20 dicembre. Una volta arrivata la notifica bisognerà interagire per spegnerla e compilare un questionario.

